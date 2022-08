Palio di Siena, vince la contrada del Leocorno: è la 30esima volta nella sua storia. Quarto successo consecutivo per il fantino Tittia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Siena ha dovuto attendere un giorno in più, causa maltempo, per il suo Palio dell’Assunta, ma oggi in città a festeggiare è la contrada del Leocorno, con il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di 9 anni alla sua quarta Carriera, montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia che, così, porta a casa la sua quarta vittoria personale consecutiva, la nona in carriera, consegnando alla contrada il 30esimo successo della sua storia. Immediatamente è scoppiata la festa in piazza del Campo, con i contradaioli dei colori bianco e arancio con liste azzurre che hanno alzato in segno di vittoria il Drappellone dipinto dall’artista Andrea Anastasio. Era dal 16 agosto 2007 che il Leocorno non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha dovuto attendere un giorno in più, causa maltempo, per il suodell’Assunta, ma oggi in città a festeggiare è ladel, con il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di 9 anni alla sua quarta Carriera, montato dalGiovanni Atzeni dettoche, così, porta a casa la sua quarta vittoria personale consecutiva, la nona in carriera, consegnando allail 30esimodella sua. Immediatamente è scoppiata la festa in piazza del Campo, con iioli dei colori bianco e arancio con liste azzurre che hanno alzato in segno di vittoria il Drappellone dipinto dall’artista Andrea Anastasio. Era dal 16 agosto 2007 che ilnon si ...

