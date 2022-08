Pagano la crociera ma non c’è il saldo: 35 turisti lasciati sulla banchina (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sognavano di godersi una crociera nel Mediterraneo, ma la loro vacanza non è mai iniziata: è quel che è successo a 35 persone di Enna che non sono state fatte imbarcare sulla nave. Secondo la compagnia non risulta versata la quota a saldo per la crociera che avevano prenotato e pagato già da diversi mesi, e per questo motivo i turisti sono stati lasciati sulla banchina senza sapere che cosa sia stato delle somme che avevano regolarmente versato all’agenzia di viaggi. A fronte di una somma complessiva di 20mila euro, stando alla compagnia di crociera l’agenzia avrebbe versato solo 9mila euro, senza saldare gli altri 11mila euro entro la data stabilita, ovvero il giorno prima della partenza. Ai 35 malcapitati non è rimasto altro da fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sognavano di godersi unanel Mediterraneo, ma la loro vacanza non è mai iniziata: è quel che è successo a 35 persone di Enna che non sono state fatte imbarcarenave. Secondo la compagnia non risulta versata la quota aper lache avevano prenotato e pagato già da diversi mesi, e per questo motivo isono statisenza sapere che cosa sia stato delle somme che avevano regolarmente versato all’agenzia di viaggi. A fronte di una somma complessiva di 20mila euro, stando alla compagnia dil’agenzia avrebbe versato solo 9mila euro, senza saldare gli altri 11mila euro entro la data stabilita, ovvero il giorno prima della partenza. Ai 35 malcapitati non è rimasto altro da fare ...

palermo24h : Pagano la crociera ma non c’e il saldo, in 35 restano al porto - NuovoSud : Pagano la crociera ma non c'è il saldo: in 35 rimangono a terra a Enna - ciaktelesud : Disavventura per 35 ennesi, pagano crociera ma non c’è il saldo: restano a terra #Cronaca #crociera #delusione… - corrmezzogiorno : #Palermo Enna, 35 persone pagano una crociera ma restano a terra: l’agenzia non ha sal... - palermo24h : Pagano la crociera ma non c’è il saldo, in 35 restano al porto -