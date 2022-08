Padre e figlio annegati nel Casertano: gravi le condizioni anche del bimbo di 10 anni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ancora in gravi condizioni il bimbo ghanese di 10 anni che ieri è stato salvato dalla Guardia Costiera dopo essersi tuffato in mare a Castel Volturno – litorale Casertano – insieme ai fratelli di tredici e sei anni, l’ultimo dei quali deceduto insieme al Padre di 50 anni, che invano si è precipitato nel mare mosso per soccorrere i tre figli in difficoltà. Il bimbo di 10 anni è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli; il piccolo è stato rianimato dagli uomini della Guardia Costiera di Castel Volturno dopo essere stato portato a riva da un bagnino di un vicino lido, che lo ha caricato sulla sua moto d’acqua. Una tragedia avvenuta nello specchio di mare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ancora inilghanese di 10che ieri è stato salvato dalla Guardia Costiera dopo essersi tuffato in mare a Castel Volturno – litorale– insieme ai fratelli di tredici e sei, l’ultimo dei quali deceduto insieme aldi 50, che invano si è precipitato nel mare mosso per soccorrere i tre figli in difficoltà. Ildi 10è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli; il piccolo è stato rianimato dagli uomini della Guardia Costiera di Castel Volturno dopo essere stato portato a riva da un bagnino di un vicino lido, che lo ha caricato sulla sua moto d’acqua. Una tragedia avvenuta nello specchio di mare ...

