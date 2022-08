Orientamento, più ore per gli studenti delle superiori. Attività potranno essere svolte anche dagli insegnanti [scarica DECRETO] (Di mercoledì 17 agosto 2022) Arriva il nuovo modello di Orientamento tra scuola e formazione superiore. Investimenti complessivi per 250 milioni di euro. Percorsi di 15 ore per gli studenti degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo grado. Previsto il coinvolgimento di un milione di studenti. L'articolo Orientamento, più ore per gli studenti delle superiori. Attività potranno essere svolte anche dagli insegnanti scarica DECRETO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 agosto 2022) Arriva il nuovo modello ditra scuola e formazione superiore. Investimenti complessivi per 250 milioni di euro. Percorsi di 15 ore per glidegli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo grado. Previsto il coinvolgimento di un milione di. L'articolo, più ore per gli

orizzontescuola : Orientamento, più ore per gli studenti delle superiori. Attività potranno essere svolte anche dagli insegnanti [sca… - Silvia86687383 : @AUniversale Per restare in tema, stava parlando del nonno. In considerazione della sua giovane età come tutti noi… - federicod_6 : è più bello il cazzo o la figa? parlando esteticamente, quindi non in base al vostro orientamento - n0tUrBiz : @Darkrooom1 a me sembra che tu sia andata sul piano personale parlando di orientamento sessuale e altro, anche rigu… - MariasoleEvens3 : RT @KavacFilm: Un poeta, ma soprattutto un uomo, dal temperamento mite e gli ideali chiari, che subì un processo più politico che legale, s… -