OneFootball, accordo con Helbiz per trasmettere la Serie B (Di mercoledì 17 agosto 2022) OneFootball, la piattaforma multimediale di calcio più grande del mondo, e Helbiz Media annunciano una nuova partnership di distribuzione per portare le partite in diretta della Serie B BKT di Helbiz Live a milioni di fan in Italia tramite le piattaforme OneFootball. L’accordo biennale con Helbiz Media porterà tutta l’azione della Serie BKT da Helbiz Live ai L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 agosto 2022), la piattaforma multimediale di calcio più grande del mondo, eMedia annunciano una nuova partnership di distribuzione per portare le partite in diretta dellaB BKT diLive a milioni di fan in Italia tramite le piattaforme. L’biennale conMedia porterà tutta l’azione dellaBKT daLive ai L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Media #Notizie OneFootball, accordo con Helbiz per trasmettere la Serie B: OneFootball, la piattaforma multimedial… - digitalsat_it : OneFootball e Helbiz Media annunciano accordo per la Serie BKT in Italia - mvcalcio : RT @digitalsat_it: OneFootball e Helbiz Media annunciano accordo per la Serie BKT in Italia - digitalsat_it : OneFootball e Helbiz Media annunciano accordo per la Serie BKT in Italia - sportli26181512 : #Media #Notizie OneFootball trasmetterà la Serie A gratis in Regno Unito e Irlanda: OneFootball porta la Serie A gr… -

OneFootball e Helbiz Media annunciano accordo per la Serie BKT in Italia ...Media annunciano una nuova partnership di distribuzione per portare le partite in diretta della Serie B BKT di Helbiz Live a milioni di fan in Italia tramite le piattaforme OneFootball. L'accordo ... Serie A, la carica degli NFT La Serie A apre al Web3: OneFootball, piattaforma media dedicata al mondo del calcio, annuncia infatti di aver concluso un accordo con Lega Serie A. Il contratto prevede la copertura mediatica della manifestazione e la ... Social Media Soccer Sky: "Napoli, è fatta per Ndombele! Fissate le visite mediche" Il Napoli ha definito gli ultimi dettagli per l’acquisto di Tanguy Ndombele dal Tottenham. Segnala Gianluca Di Marzio che il centrocampista nella giornata di domani sosterrà le viste mediche per poi f ... Mazzarri ai Mondiali sulla panchina del Marocco: trattativa in corso | OneFootball Walter Mazzarri potrebbe essere uno dei 32 Commissari Tecnici presenti ai prossimi Mondiali in Qatar. L’ex allenatore del Cagliari è in trattativa con il Marocco. La notizia è stata inizialmente ripor ... ...Media annunciano una nuova partnership di distribuzione per portare le partite in diretta della Serie B BKT di Helbiz Live a milioni di fan in Italia tramite le piattaforme. L'...La Serie A apre al Web3:, piattaforma media dedicata al mondo del calcio, annuncia infatti di aver concluso uncon Lega Serie A. Il contratto prevede la copertura mediatica della manifestazione e la ... Helbiz Media e OneFootball insieme per la Serie BKT Il Napoli ha definito gli ultimi dettagli per l’acquisto di Tanguy Ndombele dal Tottenham. Segnala Gianluca Di Marzio che il centrocampista nella giornata di domani sosterrà le viste mediche per poi f ...Walter Mazzarri potrebbe essere uno dei 32 Commissari Tecnici presenti ai prossimi Mondiali in Qatar. L’ex allenatore del Cagliari è in trattativa con il Marocco. La notizia è stata inizialmente ripor ...