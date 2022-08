Ok al suicidio assistito di Antonio, via libera al farmaco di fine vita (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un altro paziente italiano potrà usufruire legalmente del suicidio assistito. Dopo Federico "Mario" Carboni, morto lo scorso giugno a Senigallia (Ancona), anche "Antonio", 44enne marchigiano, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un altro paziente italiano potrà usufruire legalmente del. Dopo Federico "Mario" Carboni, morto lo scorso giugno a Senigallia (Ancona), anche "", 44enne marchigiano, ...

Agenzia_Ansa : Suicidio assistito, arriva l'ok della Commissione medica dell'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche per il… - fattoquotidiano : Suicidio assistito, via libera dell’Azienda sanitaria Marche al farmaco per Antonio. Ha dovuto aspettare due anni - SkyTG24 : Suicidio assistito, via libera al farmaco per un 44enne marchigiano - gloriapierre15 : RT @ass_coscioni: Dopo quasi due anni di attese e di azioni legali, l’Azienda sanitaria unica regione (Asur) Marche consegna finalmente la… - AnnaMariaRosas1 : RT @ass_coscioni: Dopo quasi due anni di attese e di azioni legali, l’Azienda sanitaria unica regione (Asur) Marche consegna finalmente la… -