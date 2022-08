Nuoto, terza nel medagliere dei Mondiali, prima agli Europei: Italia potenza indiscussa, la programmazione paga (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Italia è una potenza indiscussa del Nuoto mondiale. Al di là delle assenze di Russia e di Bielorussia per le note vicende legate al conflitto in Ucraina e alle defezioni di alcuni grandi atleti di Francia e di Gran Bretagna, la Nazionale ha messo in mostra una profondità incredibile, suggellata dal medagliere negli Europei 2022 a Roma. Un risultato storico perché mai il Bel Paese aveva ottenuto il primato e con numeri straordinari: 13 ori e 35 podi, Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di una tendenza che la selezione tricolore guidata dal CT Cesare Butini porta avanti almeno da cinque anni. Dai Mondiali di Budapest del 2017, infatti, gli azzurri hanno dato seguito all’aggiornamento dei primati alla voce ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’è unadelmondiale. Al di là delle assenze di Russia e di Bielorussia per le note vicende legate al conflitto in Ucraina e alle defezioni di alcuni grandi atleti di Francia e di Gran Bretagna, la Nazionale ha messo in mostra una profondità incredibile, suggellata dalnegli2022 a Roma. Un risultato storico perché mai il Bel Paese aveva ottenuto ilto e con numeri straordinari: 13 ori e 35 podi, Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di una tendenza che la selezione tricolore guidata dal CT Cesare Butini porta avanti almeno da cinque anni. Daidi Budapest del 2017, infatti, gli azzurri hanno dato seguito all’aggiornamento deiti alla voce ...

