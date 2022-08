Nuoto | pagelle Europei | Italia supersonica | 4×100 mista inattaccabile | Ceccon che grinta Sorpresa Deplano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ledella settima giornata deglidi Roma THOMAS10 E LODE: Aggiunge altre due perle purissime ad una collana di trionfi che inizia ad essere molto lunga, al termine di una stagione infinita e straordinaria. Tre centesimi gli regalano il bis sui 100 dorso dopo il trionfo con record del mondo ai Mondiali di Budapest. Il greco Christou è stato avversario degno e solidissimo ma stavolta si è dovuto accontentare dell’argento. Lancia poi al meglio laverso un trionfo storico. LEONARDO9: Due secondi lo dividono dall’oro che sarebbe stato il primo della storia per l’ma l’argento con il personale sbriciolato lo lancia su una n uova dimensione. Tra le frecce azzurre c’è anche lui e nella prossima stagione potrà dire la sua in ...

MANUEL FRIGO 8.5 Il tempo migliore. Può fare gara solitaria, senza pressioni e chiude con un fantastico 47 26 che mette la ciliegina su una torta buonissima. MATTEO RIVOLTA 7 L'obiettivo era esserci ... Nuoto, pagelle Europei 2022: Quadarella da dieci, Carraro, che bella sorpresa! Per metà gara in semifinale resta a contatto con le prime e sogna il colpaccio, poi cala alla distanza. ALESSANDRO MIRESSI 7.5: Una bella prova per il velocista torinese che riporta l'Italia avanti a ...