Nuoto, medagliere Europei 2022: l'Italia vince con 13 ori e 35 podi! Primo posto storico! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dall'11 al 17 agosto il Foro Italico di Roma sarà il "centro di gravità permanente" del Nuoto in corsie. Gli Europei di Roma avranno in tale specialità quella che potrebbe regalare le emozioni più intense. Per questo, la Nazionale Italiana di Cesare Butini vorrà farsi trovare pronta e centrare l'obiettivo. Il target sarà quello di essere la prima nazione nel medagliere, approfittando anche dell'assenza della Russia (oltre che della Bielorussia) per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina. La selezione del Bel Paese, infatti, viene dall'eccellente prestazione nei Mondiali di Budapest e in questa sede si vorrà replicare. Nell'ultima rassegna continentale, disputata sempre a Budapest, l'Italia totalizzò 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi nella pratica tra le corsie, con il primato nella classifica per Nazioni.

