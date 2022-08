Nuoto, Lorenzo Galossi: “Tutto quello che mi era rimasto l’ho messo in acqua. Contento dei miei Europei” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lorenzo Galossi conclude al quinto posto nella finale dei 400 stile libero degli Europei di Nuoto 2022 in corso di svolgimento a Roma. Nella piscina del Foro Italico, l’ultima gara individuale della manifestazione continentale, ha visto il sedicenne nativo di Roma partire in maniera controllata, provando il cambio di passo dopo la metà della gara. I primi della classe, tuttavia, avevano già scavato un margine notevole, tanto da risultare imprendibili per tutti. La medaglia d’oro è andata al tedesco Lukas Maertens autore di una prestazione sontuosa con il crono di 3:42.50 davanti allo svizzero Antonio Djakovic, mentre il bronzo è finito sul collo di Henning Muehlleitner. Quinta posizione, quindi, per il nostro alfiere che ha fatto segnare il tempo di 3:46.94, chiudendo davanti anche a Gabriele Detti, settimo in 3:47.34. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)conclude al quinto posto nella finale dei 400 stile libero deglidi2022 in corso di svolgimento a Roma. Nella piscina del Foro Italico, l’ultima gara individuale della manifestazione continentale, ha visto il sedicenne nativo di Roma partire in maniera controllata, provando il cambio di passo dopo la metà della gara. I primi della classe, tuttavia, avevano già scavato un margine notevole, tanto da risultare imprendibili per tutti. La medaglia d’oro è andata al tedesco Lukas Maertens autore di una prestazione sontuosa con il crono di 3:42.50 davanti allo svizzero Antonio Djakovic, mentre il bronzo è finito sul collo di Henning Muehlleitner. Quinta posizione, quindi, per il nostro alfiere che ha fatto segnare il tempo di 3:46.94, chiudendo davanti anche a Gabriele Detti, settimo in 3:47.34. ...

