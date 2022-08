Nuoto, Ilaria Cusinato: “Una gara bellissima, sono scesa in acqua pensando solo a dare tutto quello che avevo” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilaria Cusinato centra la medaglia numero 32 (al momento) per la spedizione azzurra nella finale dei 200 farfalla degli Europei di Nuoto 2022 in corso di svolgimento a Roma. Nella piscina del Foro Italico la ventiduenne nativa di Cittadella ha messo in mostra una prova di altissimo livello, subito protagonista, e ha saputo tenere duro fino alle ultime bracciate, fino a mettere le mani sul bronzo. La nostra portacolori ha concluso al tocco con il tempo di 2:07.77 alle spalle della bosniaca Lana Pudar, che si è laureata campionessa europea in 2:06.81, mentre la medaglia d’argento è finita al collo della danese Helena Rosendahl Bach in 2:07.30. Al termine della gara, una raggiante Ilaria Cusinato ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Raisport: “Mi sono detta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)centra la medaglia numero 32 (al momento) per la spedizione azzurra nella finale dei 200 farfalla degli Europei di2022 in corso di svolgimento a Roma. Nella piscina del Foro Italico la ventiduenne nativa di Cittadella ha messo in mostra una prova di altissimo livello, subito protagonista, e ha saputo tenere duro fino alle ultime bracciate, fino a mettere le mani sul bronzo. La nostra portacolori ha concluso al tocco con il tempo di 2:07.77 alle spalle della bosniaca Lana Pudar, che si è laureata campionessa europea in 2:06.81, mentre la medaglia d’argento è finita al collo della danese Helena Rosendahl Bach in 2:07.30. Al termine della, una raggianteha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Raisport: “Midetta di ...

