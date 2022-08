Nuoto, Europei Roma 2022: Cusinato di bronzo nei 200 farfalla! Oro per la bosniaca Pudar (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilaria Cucinato conquista un grandissimo bronzo agli Europei 2022 di Nuoto. Nella piscina del Foro Italico di Roma la nativa di Cittadella si è resa protagonista di una grande prestazione che le ha permesso di chiudere al terzo posto la gara dei 200 farfalla. Oro alla bosniaca Lana Pudar e argento alla danese Helena Rosendahl Bach. Ottava l’altra azzurra in gara Antonella Crispino. Cusinato ha gestito al meglio la sua prova: l’italiana ha virato ai 100 metri in seconda piazza, poi ha perso leggermente smalto, ma è riuscita a resistere al rientro della britannica Laura Kathleen e ha terminato in 2:07.77. Grazie a questo bronzo salgono a quota 32 le medaglie totali conquistate dall’Italia in questi Campionati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilaria Cucinato conquista un grandissimoaglidi. Nella piscina del Foro Italico dila nativa di Cittadella si è resa protagonista di una grande prestazione che le ha permesso di chiudere al terzo posto la gara dei 200 farfalla. Oro allaLanae argento alla danese Helena Rosendahl Bach. Ottava l’altra azzurra in gara Antonella Crispino.ha gestito al meglio la sua prova: l’italiana ha virato ai 100 metri in seconda piazza, poi ha perso leggermente smalto, ma è riuscita a resistere al rientro della britannica Laura Kathleen e ha terminato in 2:07.77. Grazie a questosalgono a quota 32 le medaglie totali conquistate dall’Italia in questi Campionati ...

