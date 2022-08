Nuoto: Europei, Italia in finale nella 4x100 mista maschile con il miglior tempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - L'Italia si qualifica per la finale della 4x100 mista maschile ai campionati Europei di Roma 2022. Gli azzurri Michele Lamberti, Federico Poggio, Federico Burdisso e Manuel Frigo concludono la loro prova in 3'34"45, miglior tempo assoluto davanti all'Austria (3'34"82) e alla Gran Bretagna (3'35"45). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - L'si qualifica per ladellaai campionatidi Roma 2022. Gli azzurri Michele Lamberti, Federico Poggio, Federico Burdisso e Manuel Frigo concludono la loro prova in 3'34"45,assoluto davanti all'Austria (3'34"82) e alla Gran Bretagna (3'35"45).

