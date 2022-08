Nuoto | Europei | Italia in finale nella 4x100 mista femminile

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - L'si qualifica per ladellaai campionatidi Roma 2022. Le azzurre Silvia Scalia, Lisa Angiolini, Elena Di Liddo e Chiara Tarantino concludono la loro prova in 4'00"58, secondo tempo assoluto dietro alla Svezia (3'59"19).

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - BartAprile : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??x5,??x3… - sportface2016 : #Nuoto, Europei #Roma2022: #Quadarella e #Galossi brillano nelle batterie, in finale le due staffette #LENRoma2022 -

MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE2022L'altra azzurra in finale questo pomeriggio sarà Antonietta Cesarano : la diciannovenne casertana compie una buona gara in rimonta negli ultimi 150 metri e stacca l'ultimo biglietto valido per la ...Chiude il podio il tedesco Lucas Matzerath. Titolo continentale anche per Margherita Panziera: dopo l’oro nei 200 dorso, arriva anche il successo nei 100 con 5940 davanti alla britannica Medi Harris ...Si tinge anche dei colori pontini quella che è stata, sinora, la trionfale campagna azzurra agli europei di nuoto, in corso di svolgimento al Foro Italico, a Roma ...