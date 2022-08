Nuoto: Europei. Ceccon oro nei 100 dorso (Di mercoledì 17 agosto 2022) Argento al greco Christou, bronzo al francese Brouard. ROMA - Thomas Ceccon è medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di Nuoto al Foro Italico di Roma. L'azzurro conquista un successo storico per il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Argento al greco Christou, bronzo al francese Brouard. ROMA - Thomasè medaglia d'oro nei 100aglidial Foro Italico di Roma. L'azzurro conquista un successo storico per il ...

