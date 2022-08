Notte della Taranta: oltre a Stromae e Samuele Bersani tra gli ospiti anche il rapper Massimo Pericolo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra gli ospiti della Notte della Taranta - in programma il 27 agosto a Melpignano, nel Salento - ci sarà anche il rapper Massimo Pericolo. Il nome si aggiunge a Stromae e a Samuele Bersani, la cui ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra gli- in programma il 27 agosto a Melpignano, nel Salento - ci saràil. Il nome si aggiunge ae a, la cui ...

