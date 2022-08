“Non mangiare questi alimenti!”: attenzione, fanno male al pancreas (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il pancreas è un organo che fa parte dell’apparato digerente e ha due compiti fondamentali. Da un lato rappresenta la sede della produzione di insulina e glucagone, dall’altro è il responsabile della produzione di sostanze che favoriscono la digestione. Ci sono diverse ragioni per cui il pancreas può infiammarsi. Tra di questi troviamo l’abuso di alcol o gli stessi enzimi che attaccano l’organo. La pancreatite è una patologia che nasce quando il pancreas si infiamma. I sintomi più acuti di pancreatite sono nausea e vomito, gonfiore addominale e febbre. Certi episodi di pancreatite posso apparire in modo improvviso e quasi violento, come nel caso della pancreatite acuta. Oppure l’infiammazione può aggravarsi gradualmente e senza sosta, provocando danni persistenti. Bisogna fare attenzione al ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilè un organo che fa parte dell’apparato digerente e ha due compiti fondamentali. Da un lato rappresenta la sede della produzione di insulina e glucagone, dall’altro è il responsabile della produzione di sostanze che favoriscono la digestione. Ci sono diverse ragioni per cui ilpuò infiammarsi. Tra ditroviamo l’abuso di alcol o gli stessi enzimi che attaccano l’organo. La pancreatite è una patologia che nasce quando ilsi infiamma. I sintomi più acuti di pancreatite sono nausea e vomito, gonfiore addominale e febbre. Certi episodi di pancreatite posso apparire in modo improvviso e quasi violento, come nel caso della pancreatite acuta. Oppure l’infiammazione può aggravarsi gradualmente e senza sosta, provocando danni persistenti. Bisogna fareal ...

