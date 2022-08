Non andava al bagno da giorni ma in ospedale solo lassativi e l’invito a stare tranquillo: il 17enne è morto il giorno dopo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un 17enne è morto il giorno dopo essere andato all’ospedale, poiché non andava in bagno ormai da giorni. Assomiglia ad una barzelletta, invece è la triste storia di questo ragazzo andato in ospedale perché non riusciva ad andare in bagno e deceduto il giorno successivo. I medici avevano tranquillizzato il 17enne e gli avevano prescritto L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 17 agosto 2022) Unilessere andato all’, poiché noninormai da. Assomiglia ad una barzelletta, invece è la triste storia di questo ragazzo andato inperché non riusciva ad andare ine deceduto ilsuccessivo. I medici avevano tranquillizzato ile gli avevano prescritto L'articolo proviene da CheSuccede.it.

borghi_claudio : @MarcoCata69 Supponendo che la domanda fosse 'perché non siete usciti dal governo prima' speravo fosse chiaro. Io l… - gparagone : La @LegaSalvini andava in giro con le felpe #NoEuro; il @Mov5Stelle ci aveva fatto un #referendum. Ad uscire dalla… - Sweet_Danger_ : RT @SXHARRINGTON: I nuovi army entrati da poco che si sono beccati tutti questi bangtan mezzi nudi,quello che vuole mostrare i muscoli i lo… - mizio154 : @LaBombetta76 Una volta si che si faceva medicina seriamente, ricordo ancora quando si andava di clisteri di candeg… - pep192 : @pc_947 ma sminuiscono perché non c'è la loro amata patria Russia in gara (mi dispiace per gli atleti, che hanno vi… -