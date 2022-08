Noemi Bocchi e Francesco Totti | la verità sulla gravidanza

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nuovi rumorsdi. Il settimanale Chi ci svela tutta lasu questa notizia. Di recente circolano rumors piccanti che vedono coinvolta Ilary Blasi. Sembra che la presentatrice dell’Isola dei Famosi abbia un flirt. Lui sarebbe un noto PR romano che, tra l’altro, è anche l’ex di Giulia De Lellis. I due starebbero frequentandosi già da un po’. A lanciare la bomba è la a pagina Instagram The Pipol Gossip. La presentatrice, che qualche settimana fa era in montagna per sfuggire ai paparazzi, prima di partire avrebbe stretto le maglie attorno al PR romano. Stando a The Pipol Gossip, il re della movida in questione sarebbe Cristiano Iovino. Ora facciamo un passo indietro. Il matrimonio tra la Blasi e il Pupone sarebbe naufragato quando...

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - Novella_2000 : Totti-Noemi, lei è davvero incinta? Rivelato il vero motivo per il quale la Bocchi è andata in clinica - trashalgia : #noemibocchi e #Totti aspettano davvero un figlio? Ecco la verità emersa nelle ultime ore ??… - ParliamoDiNews : Francesco Totti presto di nuovo padre? La verità sulla gravidanza di Noemi Bocchi #FrancescoTotti #NoemiBocchi… - RealGossipland : @Corriere parla della gravidanza di Noemi Bocchi, ma pare che @chimagazine abbia rincarato la dose. DETTAGLI QUI… -

non è incinta: il ventre piatto e un altro dettaglio smentiscono la gravidanza della nuova fiamma di Totti. Argomenti trattatinon è incinta Smentita la gravidanza di...La conduttrice scatta selfie con le fan, fa shopping e cerca di non pensare al fervente gossip su una vacanza d'amore di Totti conche continuano a essere sulle prime pagine dei ...Noemi Bocchi in dolce attesa: smentita la notizia esplosa nelle ultime ore Estate molto calda per Francesco Totti e Ilary Blasi. Le cause non sono da ...Smentita la notizia sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi: la nuova fiamma di Francesco Totti non è incinta e il ventre piatto ne è la prova.