Nicolò Zaniolo, la mamma Francesca si allena: al top su Instagram. Ma i tifosi impazziscono per un dettaglio (Di mercoledì 17 agosto 2022) C'è sempre tempo e modo per allenarsi e mantenersi in forma, anche in casa. Lo sa bene Francesca Costa , la 45enne madre di Nicolò Zaniolo , attaccante della Roma. Salernitana - Roma 0 - 1, le pagelle:... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022) C'è sempre tempo e modo perrsi e mantenersi in forma, anche in casa. Lo sa beneCosta , la 45enne madre di, attaccante della Roma. Salernitana - Roma 0 - 1, le pagelle:...

Sashax99 : @AndreaPerillo14 @Bresingar_ Mi fate ridere, dite così perché sapete che se arrivano anche 40 lo spediscono a calci… - CalcioPillole : La #Roma torna a pensare al rinnovo di contratto di Nicolò #Zaniolo: di seguito tutti i dettagli. - Tony98Antonio : Non serve un centrocampista, ne siamo pieni, serve un esterno d’attacco.. Tipo: #Zaniolo. Memphis Depay & Nicoló Za… - jotfco : RT @Timo24S: Nicolò Zaniolo è arrivato al J medical per effettuare le visite mediche. Qui sotto le prime immagini in anteprima mondiale for… - PatrickASRfan : Nicolò #Zaniolo e la sorella rispondono con i cuori sotto il post della #ASRoma. Vi ricordo che la sorella mesi fa… -