Nè fascisti né antitedeschi Meloni prova a rassicurare Berlino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Oltre al videomessaggio in inglese, francese e spagnolo, nei giorni scorsi Giorgiaha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, parte di una strategia mediatica volta agli interlocutori europei in vista della possibilità di un governo guidato da Fratelli d’Italia. LA POLITICA ESTERA “Al primo punto del nostro programma ci sono i capisaldi storici della politica estera italiana: l’Europa e l’Alleanza atlantica”, ha spiegato. “Dall’esito di questo conflitto non dipende soltanto l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma il tentativo di instaurare un nuovo ordine mondiale guidato dalla Russia e, ancor più, dalla Cina. Se l’Ucraina perde e l’Occidente soccombe, il prezzo più alto lo pagheremo noi europei che in questi anni non abbiamo investito abbastanza sulla nostra sicurezza, sia in termini ...