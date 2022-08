Natalia Aspesi al delirio: “La Meloni ragiona al maschile. Femministe, non votatela” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Femministe, non cantate vittoria se la Meloni diventerà la prima donna premier. Anzi. Lei “pensa al maschile”. Il suo partito è fatto di Fratelli d’Italia e ha dimenticato le “Sorelle d’Italia”, avverte allarmata su Repubblica Natalia Aspesi in un articolo lunare e pieno di notazioni infondate. Scrive l’anziana editorialista: no, la Meloni non è “la protagonista di un evento storico che il femminismo persegue da quando c’è: finalmente una donna a capo del governo italiano”. Niente di tutto questo. Dando per scontata l’ascesa della leader di FdI a palazzo Chigi (”Solo il finimondo, temo, potrebbe scongiurare il luttuoso evento”), si rivolge a un gruppo di donne e Femministe che le ha inviato un documento dal titolo: “Un orizzonte politico comune a donne di tutti i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022), non cantate vittoria se ladiventerà la prima donna premier. Anzi. Lei “pensa al”. Il suo partito è fatto di Fratelli d’Italia e ha dimenticato le “Sorelle d’Italia”, avverte allarmata su Repubblicain un articolo lunare e pieno di notazioni infondate. Scrive l’anziana editorialista: no, lanon è “la protagonista di un evento storico che il femminismo persegue da quando c’è: finalmente una donna a capo del governo italiano”. Niente di tutto questo. Dando per scontata l’ascesa della leader di FdI a palazzo Chigi (”Solo il finimondo, temo, potrebbe scongiurare il luttuoso evento”), si rivolge a un gruppo di donne eche le ha inviato un documento dal titolo: “Un orizzonte politico comune a donne di tutti i ...

SicilianoSum : RT @boni_castellane: Su Repubblica Natalia Aspesi dice che le donne non devono votare la Meloni 'perché ha fondato Fratelli d'Italia e non… - avvmacellaro : RT @boni_castellane: Su Repubblica Natalia Aspesi dice che le donne non devono votare la Meloni 'perché ha fondato Fratelli d'Italia e non… - Lily297339971 : RT @boni_castellane: Su Repubblica Natalia Aspesi dice che le donne non devono votare la Meloni 'perché ha fondato Fratelli d'Italia e non… - FPennabianca : RT @boni_castellane: Su Repubblica Natalia Aspesi dice che le donne non devono votare la Meloni 'perché ha fondato Fratelli d'Italia e non… - fabi0paolucci : RT @boni_castellane: Su Repubblica Natalia Aspesi dice che le donne non devono votare la Meloni 'perché ha fondato Fratelli d'Italia e non… -