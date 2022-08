Napoli, visite mediche per Ndombele: si accelera per Fabian al PSG (Di mercoledì 17 agosto 2022) Porte scorrevoli per il Napoli: gli azzurri hanno prenotato le visite mediche di Ndombele in attesa di chiudere pure un’altra operazione Il Napoli accelera per completare la rosa. Movimenti a centrocampo per la formazione di Luciano Spalletti. Per un giocatore che entrerà a far parte della rosa azzurra, un altro che lascerà la squadra per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Porte scorrevoli per il: gli azzurri hanno prenotato lediin attesa di chiudere pure un’altra operazione Ilper completare la rosa. Movimenti a centrocampo per la formazione di Luciano Spalletti. Per un giocatore che entrerà a far parte della rosa azzurra, un altro che lascerà la squadra per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, programmate per domani le visite mediche di #Ndombele: le cifre della trattativa con i… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, DOMANI IN PROGRAMMA LE VISITE DI #NDOMBELE: PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO PER IL CE… - marcoconterio : ?? ?? Colpo pesante per il #Napoli. Definiti gli ultimi dettagli, domani le visite mediche di Tanguy Ndombele che arr… - LuigiLiccardo6 : RT @MGuardasole: ?? Le cifre di #Ndombele al #Napoli: ?? 500mila € di prestito oneroso ?? diritto di riscatto fissato a 30MLN ?? 3mln ingaggio… - Spazio_Napoli : Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, #Ndombele sarà presto un calciatore del Napoli… -