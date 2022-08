Napoli, non solo Ndombele: si sblocca anche Raspadori (Di mercoledì 17 agosto 2022) In un giorno il Napoli è riuscito a sistemare attacco e centrocampo. Se nella mattinata di mercoledì 17 agosto il club di De Laurentiis è riuscito a chiudere la trattativa con il Tottenham per Ndobleme – arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto – a poche ore di distanza è arrivata la svolta anche per quanto riguarda l’operazione Raspadori. Una telenovela di calciomercato che si protraeva ormai da settimane, ma che adesso è ad un passo dal lieto fine. Sassuolo e Napoli hanno infatti trovato un compromesso sulle cifre dell’affare, che adesso è in discesa verso una fumata bianca sempre più imminente. A sbloccare lo stallo che si era venuto a creare è stata la volontà del Sassuolo di andare incontro alle esigenze del club azzurro, abbassando le richieste sui bonus. Le cifre ANSA Giacomo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) In un giorno ilè riuscito a sistemare attacco e centrocampo. Se nella mattinata di mercoledì 17 agosto il club di De Laurentiis è riuscito a chiudere la trattativa con il Tottenham per Ndobleme – arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto – a poche ore di distanza è arrivata la svoltaper quanto riguarda l’operazione. Una telenovela di calciomercato che si protraeva ormai da settimane, ma che adesso è ad un passo dal lieto fine. Sassuolo ehanno infatti trovato un compromesso sulle cifre dell’affare, che adesso è in discesa verso una fumata bianca sempre più imminente. Are lo stallo che si era venuto a creare è stata la volontà del Sassuolo di andare incontro alle esigenze del club azzurro, abbassando le richieste sui bonus. Le cifre ANSA Giacomo ...

