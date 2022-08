Napoli-Ndombelé, ora si chiude! Fissate già le visite mediche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mattinata fondamentale per il passaggio di Tanguy Ndombelé al Napoli: il club di De Laurentiis e il Tottenham hanno trovato l'accordo definitivo per il passaggio del calciatore francese in... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mattinata fondamentale per il passaggio di Tanguyal: il club di De Laurentiis e il Tottenham hanno trovato l'accordo definitivo per il passaggio del calciatore francese in...

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | In arrivo #Ndombele: le cifre e i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @sscnapoli è in continuo contatto con il @SpursOfficial e gli agenti di #Ndombele per s… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, programmate per domani le visite mediche di #Ndombele: le cifre della trattativa con i… - Salvato95551627 : RT @sportmediaset: Ndombele al Napoli, fissate le visite mediche | Avanti per Raspadori #Ndombele #Napoli - fran_rkid : RT @simoneresiste: 17 agosto 2022, ore 14.48. Mentre tutti guardavano a Ndombelè e Raspadori il #Napoli ha chiuso per Keylor #Navas. Da lim… -

Ndombele è realtà, Raspadori quasi: il Napoli accelera sul mercato Fisico e sostanza: Ndombele è del Napoli. Il primo arrivo certo è quello di Tanguy Ndombele , centrocampista del Tottenham che il Napoli ha acquistato nella giornata di oggi con la formula del ... Gol, assist ma non solo: cosa può dare Ndombele al Napoli Accordo fatto per Tanguy Ndombele che sarà il settimo acquisto del Napoli. Guarda i momenti migliori del centrocampista al ... Fisico e sostanza: Ndombele è del. Il primo arrivo certo è quello di Tanguy Ndombele , centrocampista del Tottenham che ilha acquistato nella giornata di oggi con la formula del ...Accordo fatto per Tanguy Ndombele che sarà il settimo acquisto del. Guarda i momenti migliori del centrocampista al ...