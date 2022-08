Napoli | il nuovo molo Beverello dal molo ai ticket | «Ma ora lavori lampo»

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, pronto un nuovo rilancio per al @SassuoloUS per #Raspadori - demagistris : PD/5S si rompono su inceneritore. Ma entrambi hanno governato Roma e la Regione Lazio e sono stati al governo insie… - psnapoli : Nonostante lo strapotere dimostrato a tratti dal 'nuovo' #Napoli nella prima di #SerieA, alcuni aspetti ancora da p… - MoElbadry5 : RT @Francesclol: [THREAD] SSC NAPOLI 2022/23 TACTICS Dopo l'esordio di Verona, con la squadra ancora da completare, vediamo di iniziare a… - carolinastile : RT @ParticipioPart: #Zielinski ha rifiutato un'offerta faraonica dal West Ham pur di sposare il nuovo progetto del #Napoli. Non deprimiamoc… -

ilmattino.it

La vicenda rappresenta uno dei paradossi della sgangherata città diche non conosce ... la strada è dispezzata a metà, così com'è accaduto dal marzo del 2015 fino al marzo del 2022. ...... mentre ilappariva in smobilitazione nonostante investimenti al momento per 70 milioni. Ha ... Che per Luciano vuol dire proporre calcio di alto livello e conquistare unpiazzamento ... Napoli, nuovo crollo a Posillipo: off limits la strada riaperta dopo sette anni Napoli e Sassuolo nella giornata di oggi potrebbero incontrarsi per cercare di trovare un accordo per Giacomo Raspadori.Ogni giorno tra il Brin e gli altri sette parcheggi gestiti da Anm al Centro direzionale vengono lasciati liberi in media 1.500 posti auto. Un numero che rimarca, una volta di più, ...