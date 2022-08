sportli26181512 : Nanni, l'italiano nello staff di Garcia all'Al-Nassr: 'Ospina, Szczesny e gli altri, vi racconto i miei portieri':… - cmdotcom : #Nanni, l'italiano nello staff di #Garcia all'#AlNassr: '#Ospina, #Szczesny e gli altri, vi racconto i miei portier… -

doppiozero

...in. I nomi che compaio sono reali, ma usati impropriamente. Il dott. Lamberto Giannini è effettivamente il capo della polizia ma oviamente la mail di Virgilio non è la sua. Francescaè ......della sua lunga carriera Giannini ha lavorato con molti dei migliori registi del panorama; ... 1973 e per la televisione Vita coi figli, 1990), Alberto Lattuada (Sono stato io!, 1973),... “Pensavamo di essere i migliori” di Maurizio Ciampa Nell'Al-Nassr di Rudi Garcia c'è una bandiera italiana che sventola bella alta. Il prepartore dei portieri della squadra araba è Guido Nanni, l'ex Roma col quale l'allenatore francese aveva già lavora ...