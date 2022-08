Musk su Twitter annuncia | Compro il Manchester United

Agenzia_Ansa : Musk ha annunciato su Twitter che comprerà il Manchester United, dopo una serie di tweet nei quali il patron di Tes… - RSInews : Musk vuole il Manchester United, anzi no - Il patron di Tesla e SpaceX dichiara su Twitter di esser disposto a comp… - fiorellinas : RT @PediatriaOggi: Apponete un cartello sopra ogni bambino con su scritto: 'Maneggiare con cura, contiene sogni.' (Mirko Badiale) #musk #bu… - Affaritaliani : Elon Musk: 'Compro il Manchester United'. L'ad di Tesla ora punta al calcio - HuffPostItalia : Musk annuncia su twitter: compro il Manchester United -

4.25su: comprerò il Manchester Elonha annunciato suche comprerà il Manchester United, la squadra della città britannica attualmente di proprietà della famiglia di imprenditori ...Prego!", è la sequenza dinella qualeha annunciato l'acquisto del club del nord dell'Inghilterra. Potrebbe essere uno scherzo, tuttavia il patron di Tesla sa molto bene il peso che i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...«Per essere chiari sostengo la sinistra del partito repubblicano e la destra di quello democratico. Inoltre sto comprando il Manchester United. Prego!». È questa la ...