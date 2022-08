Muore a 81 anni il regista Wolfgang Petersen: Diresse tra l’altro La storia infinita e Troy (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il regista tedesco Wolfgang Petersen è morto a 81 anni nella sua casa nel quartiere di Brentwood a Los Angeles dopo una battaglia contro un cancro al pancreas, lo rendono noto i suoi agenti. A lanciare Petersen a Hollywood fu il film ‘Das Boot’ dove si narrano le vicende a bordo di un U-Boat tedesco condannato dalla seconda guerra mondiale. Successivamente Petersen è diventato uno dei principali creatori di avventure d’azione dirigendo pellicole come ‘Nel centro del mirino’, ‘Air Force One’, ‘La Tempesta Perfetta’ e ‘Troy’. Ma la prima incursione di Petersen nel cinema americano risale al 1984 con ‘La storia infinita’, adattamento cinematografico del romanzo di Michael Ende. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 agosto 2022) Iltedescoè morto a 81nella sua casa nel quartiere di Brentwood a Los Angeles dopo una battaglia contro un cancro al pancreas, lo rendono noto i suoi agenti. A lanciarea Hollywood fu il film ‘Das Boot’ dove si narrano le vicende a bordo di un U-Boat tedesco condannato dalla seconda guerra mondiale. Successivamenteè diventato uno dei principali creatori di avventure d’azione dirigendo pellicole come ‘Nel centro del mirino’, ‘Air Force One’, ‘La Tempesta Perfetta’ e ‘’. Ma la prima incursione dinel cinema americano risale al 1984 con ‘La’, adattamento cinematografico del romanzo di Michael Ende. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

