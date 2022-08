MotoGP GP Austria, Quartararo: “Spielberg non è la nostra pista preferita, ma sono pronto” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabio Quartararo ha parlato in vista del Gp d’Austria, prossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota francese proverà ad ottenere punti importanti sul circuito di Spielberg per difendere la vetta della classifica generale. “Ho cercato di trasformare l’energia della delusione di Silverstone in maniera produttiva. Mi sono allenato duramente e sono pronto per il weekend in Austria. Rispetto all’ultima gara, in cui ho dovuto fare un long lap penalty, questo Gp sarà più normale – ha spiegato El Diablo, che poi ha aggiunto – Il nostro obiettivo è fare il miglior lavoro possibile. Questo circuito non è il nostro preferito, ma sono salito sul podio già nel 2019 e nel 2021“. Il suo compagno di squadra Franco Morbidelli ha invece ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabioha parlato in vista del Gp d’, prossimo appuntamento del Mondiale di. Il pilota francese proverà ad ottenere punti importanti sul circuito diper difendere la vetta della classifica generale. “Ho cercato di trasformare l’energia della delusione di Silverstone in maniera produttiva. Miallenato duramente eper il weekend in. Rispetto all’ultima gara, in cui ho dovuto fare un long lap penalty, questo Gp sarà più normale – ha spiegato El Diablo, che poi ha aggiunto – Il nostro obiettivo è fare il miglior lavoro possibile. Questo circuito non è il nostro preferito, masalito sul podio già nel 2019 e nel 2021“. Il suo compagno di squadra Franco Morbidelli ha invece ...

