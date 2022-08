MotoGP GP Austria, Bagnaia: “Una gara alla volta, non penso al Mondiale” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Pecco Bagnaia è prepotentemente ritornato in corsa per il Mondiale di MotoGP, ma a pochi giorni dal Gran Premio d’Austria cerca di tenere basse le aspettative: “A Silverstone siamo riusciti a recuperare diversi punti in classifica, ma per il momento non voglio pensare al Mondiale. Devo restare concentrato gara per gara, cercando di ottenere il massimo ogni weekend. Nell’ultimo GP ho conquistato una vittoria inaspettata e credo sia stata una delle più belle della mia carriera”. “Ora c’è l’Austria, una pista che storicamente è sempre stata favorevole a Ducati – ha aggiunto il ducatista – Bisognerà vedere come sarà ora con la nuova chicane, ma sono convinto che ci siano comunque i presupposti per fare bene. Sono entusiasta di poter correre di nuovo al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Peccoè prepotentemente ritornato in corsa per ildi, ma a pochi giorni dal Gran Premio d’cerca di tenere basse le aspettative: “A Silverstone siamo riusciti a recuperare diversi punti in classifica, ma per il momento non voglio pensare al. Devo restare concentratoper, cercando di ottenere il massimo ogni weekend. Nell’ultimo GP ho conquistato una vittoria inaspettata e credo sia stata una delle più belle della mia carriera”. “Ora c’è l’, una pista che storicamente è sempre stata favorevole a Ducati – ha aggiunto il ducatista – Bisognerà vedere come sarà ora con la nuova chicane, ma sono convinto che ci siano comunque i presupposti per fare bene. Sono entusiasta di poter correre di nuovo al ...

