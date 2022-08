MotoGP | Francesco Bagnaia | “Non voglio ancora pensare al Mondiale | resto concentrato gara per gara”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022)è reduce da due vittorie consecutive e si presenta dunque al weekend del GP d’Austria come uno dei grandi favoriti per il successo al Red Bull Ring di Spielberg. Il piemontese della Ducati si è imposto nelle ultime due gare ad Assen e Silverstone, rientrando anche virtualmente in corsa per il titolo grazie ai passi falsi del leader Fabio Quartararo, distante adesso 49 punti. “A Silverstone siamo riusciti a recuperare diversi punti in classifica generale, ma per il momento nonal campionato. Devo restareper, cercando di ottenere sempre il miglior risultato possibile”, dichiara Pecco al sito ufficiale del team emiliano. “Nell’ultimo GP sono riuscito ad ottenere una vittoria ...