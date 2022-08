MotoGP, Fabio Quartararo: “Ero deluso dopo Silverstone, senza penalità il GP d’Austria sarà normale” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabio Quartararo si presenta al weekend del Gran Premio d’Austria da leader del Mondiale MotoGP 2022, con l’obiettivo di riscattare gli ultimi due passi falsi e tornare a battagliare almeno per il podio. Il francese della Yamaha ha ancora un buon margine di 22 punti sull’Aprilia di Aleix Espargarò e 49 sulla Ducati di Francesco Bagnaia, ma non può più permettersi altri errori come ad Assen. Il Diablo è reduce dal deludente ottavo posto di Silverstone, quindi ha grandi motivazioni in vista della gara austriaca: “dopo Silverstone ero un po’ deluso, ma ho usato quell’energia in modo produttivo. Mi sono allenato molto e mi sento concentrato e pronto per il weekend. senza penalità in sospeso, questo GP mi sembra più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)si presenta al weekend del Gran Premioda leader del Mondiale2022, con l’obiettivo di riscattare gli ultimi due passi falsi e tornare a battagliare almeno per il podio. Il francese della Yamaha ha ancora un buon margine di 22 punti sull’Aprilia di Aleix Espargarò e 49 sulla Ducati di Francesco Bagnaia, ma non può più permettersi altri errori come ad Assen. Il Diablo è reduce dal deludente ottavo posto di, quindi ha grandi motivazioni in vista della gara austriaca: “ero un po’, ma ho usato quell’energia in modo produttivo. Mi sono allenato molto e mi sento concentrato e pronto per il weekend.in sospeso, questo GP mi sembra più ...

