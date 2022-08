Mosca e Pechino si prendono per mano (armata). Esercito cinese schierato con i russi (Di mercoledì 17 agosto 2022) russia e Cina sempre più vicine, anche in campo militare. L’Esercito popolare di liberazione cinese (Epl) invierà le proprie truppe in russia per prendere parte ad un ciclo di esercitazioni militari congiunte guidate dal Cremlino, che si svolgeranno tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. “Come parte del piano annuale di cooperazione tra i militari di Cina e russia, così come il consenso raggiunto dalle parti, l’Epl invierà presto parte delle proprie unità in russia per partecipare alle esercitazioni Vostok-2022”, ha reso noto il ministero della Difesa del Dragone. Pechino, tuttavia, ci ha tenuto a specificare che tale partecipazione non è “correlata all’attuale situazione internazionale e regionale”. Anche se l’annuncio arriva proprio pochi giorni dopo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 agosto 2022)a e Cina sempre più vicine, anche in campo militare. L’popolare di liberazione(Epl) invierà le proprie truppe ina per prendere parte ad un ciclo di esercitazioni militari congiunte guidate dal Cremlino, che si svolgeranno tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. “Come parte del piano annuale di cooperazione tra i militari di Cina ea, così come il consenso raggiunto dalle parti, l’Epl invierà presto parte delle proprie unità ina per partecipare alle esercitazioni Vostok-2022”, ha reso noto il ministero della Difesa del Dragone., tuttavia, ci ha tenuto a specificare che tale partecipazione non è “correlata all’attuale situazione internazionale e regionale”. Anche se l’annuncio arriva proprio pochi giorni dopo ...

