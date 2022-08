Morgan Freeman, il motivo per cui porta sempre degli orecchini di gran valore è incredibile (Di mercoledì 17 agosto 2022) Candidato al premio Oscar per cinque volte e vincitore del premio per il film “Million Dollar Baby”. Un retroscena incredibile della sua vita. Morgan Freeman (fonte web)Gli anni passano anche per lui. Morgan Freeman ha oggi 85 anni. Lo ricordiamo in un numero pressoché infinito di pellicole. Stiamo parlando, infatti, di uno degli attori più prolifici degli ultimi anni. Ma sapete perché indossa sempre un paio di orecchini molto preziosi? Il motivo vi sconvolgerà. La carriera di Morgan Freeman Candidato al premio Oscar per cinque volte e vincitore del premio per il film “Million Dollar Baby”. Una carriera che inizia negli anni ’70 e che annovera diverse partecipazioni ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Candidato al premio Oscar per cinque volte e vincitore del premio per il film “Million Dollar Baby”. Un retroscenadella sua vita.(fonte web)Gli anni passano anche per lui.ha oggi 85 anni. Lo ricordiamo in un numero pressoché infinito di pellicole. Stiamo parlando, infatti, di unoattori più prolificiultimi anni. Ma sapete perché indossaun paio dimolto preziosi? Ilvi sconvolgerà. La carriera diCandidato al premio Oscar per cinque volte e vincitore del premio per il film “Million Dollar Baby”. Una carriera che inizia negli anni ’70 e che annovera diverse partecipazioni ...

Silvia94581613 : @carloemme50 Lui, Al Pacino, Dustin Hoffman, Morgan Freeman e Denzel Washington..i miei preferiti, in assoluto - MaTheRaptor : È come al vertice della tensione con Ben Affleck e Morgan Freeman, però Freeman muore subito, Affleck rimane a fare… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Da Invictus - L'invincibile, il monologo di Nelson Mandela interpretato da Morgan Freeman sul valore dell'integrazione in… - ienablinski : RT @mattegeo: ?? 'La marijuana? La mangio, la bevo, la fumo. È l’unica terapia del dolore che funziona' by @morgan_freeman #25settembreVotoL… - AlbertiniGloria : RT @mattegeo: ?? 'La marijuana? La mangio, la bevo, la fumo. È l’unica terapia del dolore che funziona' by @morgan_freeman #25settembreVotoL… -