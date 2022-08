Monsignor Gualtieri è il nuovo nunzio apostolico in Perù

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Papa Francesco ha nominatoinPaolo Rocco, finorain Madagascar, nelle Seychelles e a Mauritius, delegatonelle Isole Comore e a La Reunion. Mons.è volto noto nella diocesi di Lecce non solo per via delle sue origini ma anche perché, sulla scia dei suoi predecessori rappresentanti della Santa Sede in terra malgascia, tra i quali un altro salentino di Andrano, mons. Bruno Musarò, ha continuato a mantenere vivo, anzi, a rendere ancor più solido, il forte legame tra la nostra terra e la terra africana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.