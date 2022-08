Monete, la 50 centesimi “equestre” che ribalta la vita: guadagno senza pari (Di mercoledì 17 agosto 2022) Monete sempre più ricercate. E’ la volta di una 50 centesimi con un’effige più unica che rara di difficile ritrovamento. È il sogno di tutti trovare la classica moneta talmente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 17 agosto 2022)sempre più ricercate. E’ la volta di una 50con un’effige più unica che rara di difficile ritrovamento. È il sogno di tutti trovare la classica moneta talmente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fnapolisempre83 : In radio hanno parlato di un goal sbagliato incredibilmente da Osimhen ...i cento milioni Adl come li vuole? In monete da 5 centesimi? - InterGerard : @DAZN_IT 39,90 euro di sto cazzo, ...se trovo un vostro responsabile glieli schiaffo nel culo a monete da 50 centes… - infoitinterno : Monete rare: quali centesimi di euro valgono oltre 6000 euro, per la felicità dei collezionisti - GiovanniLanducc : @AlfonsoFuggetta Anch’io sono senza parole…; io uso ormai la carta di credito per tutto ivi compreso il ticket per… -