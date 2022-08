MONDIALE QATAR 2022, MAZZARRI POSSIBILE CT DEL MAROCCO (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un po’ di Italia al MONDIALE potremmo vederla: fuori la nostra Nazionale campione d’Europa, eliminato al playoff intercontinentale Gianluca Lapadula, centravanti del Perù, potremmo rifarci con Walter MAZZARRI. Ebbene sì, l’allenatore esonerato dal Cagliari lo scorso maggio prima della retrocessione in B della sua squadra potrebbe ripartire dal MAROCCO. La notizia pubblicata dai media locali ha trovato riscontro: al momento ci stato soltanto un incontro tra l’allenatore e i dirigenti della federcalcio del paese nordafricano, ma presto potrebbe arrivare l’accordo. MONDIALE QATAR 2022 MAZZARRI AL POSTO DI HALILHODZIC Walter MAZZARRI è dunque in pole position per la sostituzione di Vahid Halilhodzic. Il tecnico bosniaco aveva assunto la guida del ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un po’ di Italia alpotremmo vederla: fuori la nostra Nazionale campione d’Europa, eliminato al playoff intercontinentale Gianluca Lapadula, centravanti del Perù, potremmo rifarci con Walter. Ebbene sì, l’allenatore esonerato dal Cagliari lo scorso maggio prima della retrocessione in B della sua squadra potrebbe ripartire dal. La notizia pubblicata dai media locali ha trovato riscontro: al momento ci stato soltanto un incontro tra l’allenatore e i dirigenti della federcalcio del paese nordafricano, ma presto potrebbe arrivare l’accordo.AL POSTO DI HALILHODZIC Walterè dunque in pole position per la sostituzione di Vahid Halilhodzic. Il tecnico bosniaco aveva assunto la guida del ...

gbalzi : @CucchiRiccardo Questo anno con il mondiale disputato in inverno in Qatar falsera non solo la nostra serie A ma tut… - Frank196018 : @CucchiRiccardo Questa brillante idea di disputare il mondiale di calcio in Qatar... - surfasport : ???? BATISTUTA “MESSI E’ BRAVO, MA NON E’..” ?? Intervistato da #LaNacion, Gabriel Omar #Batistuta ha parlato dell’… - NapoliAddict : Mondiali Qatar: Walter Mazzarri al Mondiale… #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre Napoli - caracciolo22 : Mondiali Qatar: Walter Mazzarri al Mondiale... #Walter #Mazzarri al #Mondiale in #Qatar, come guida tecnica della… -