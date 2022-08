Milano, 22enne accoltellata per strada da un uomo che aveva respinto: 36enne arrestato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una ragazza eritrea di 22 anni è stata accoltellata questa mattina in piazza della Repubblica a Milano. L’episodio è avvenuto intorno alle 8. I passanti hanno visto una giovane coppia litigare furiosamente. Ad un certo punto, l’uomo, un 36enne con permesso di soggiorno tedesco, ha estratto un coltello e ha iniziato a colpire la donna. La 22enne, è stata ferita al torace e all’addome ed è stata portata all’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. I medici, però, hanno riscontrato che un dei fendenti ha lesionato un polmone. La prognosi è riservata. Ad indagare è la polizia di Stato, che sta raccogliendo le testimonianze dei presenti, tra cui tre testimoni eritrei che hanno assistito alla lite. L’uomo, che avrebbe aggredito la ragazza che lo aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una ragazza eritrea di 22 anni è stataquesta mattina in piazza della Repubblica a. L’episodio è avvenuto intorno alle 8. I passanti hanno visto una giovane coppia litigare furiosamente. Ad un certo punto, l’, uncon permesso di soggiorno tedesco, ha estratto un coltello e ha iniziato a colpire la donna. La, è stata ferita al torace e all’addome ed è stata portata all’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. I medici, però, hanno riscontrato che un dei fendenti ha lesionato un polmone. La prognosi è riservata. Ad indagare è la polizia di Stato, che sta raccogliendo le testimonianze dei presenti, tra cui tre testimoni eritrei che hanno assistito alla lite. L’, che avrebbe aggredito la ragazza che lo...

Adnkronos : Milano, 22enne accoltellata in piazza della Repubblica - repubblica : Blocca treno alta velocita' con il freno d'emergenza, scende e lancia sassi contro le auto in A1: 20 vetture colpit… - silviaindump : RT @fattoquotidiano: Milano, 22enne accoltellata per strada da un uomo che aveva respinto: 36enne arrestato - fattoquotidiano : Milano, 22enne accoltellata per strada da un uomo che aveva respinto: 36enne arrestato - hele_fr : #Milano, 22enne accoltellata in pieno giorno: ferita a un polmone, operata d'urgenza. Arrestato un 36enne eritreo c… -