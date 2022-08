Milan, tutto su Onyedika in mezzo al campo: le ultime (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Milan è alla ricerca degli ultimi due tasselli per completare la rosa a disposizione di Pioli: piace per la mediana Onyedika Il Milan è alla ricerca degli ultimi due tasselli per completare la rosa a disposizione di Pioli: piace per la mediana Onyedika. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero pronta un’offerta da 5 milioni per il centrocampista del Midtjylland. La richiesta dei danesi è di 7-8 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilè alla ricerca degli ultimi due tasselli per completare la rosa a disposizione di Pioli: piace per la medianaIlè alla ricerca degli ultimi due tasselli per completare la rosa a disposizione di Pioli: piace per la mediana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero pronta un’offerta da 5 milioni per il centrocampista del Midtjylland. La richiesta dei danesi è di 7-8 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : Milan-Udinese: #SanSiro vola verso il tutto esaurito, con un venduto di circa 30.000 biglietti che si aggiungono ai 40.000 abbonamenti - AntoVitiello : Applausi di tutto #SanSiro per Simon #Kjaer alla lettura delle formazioni Grande entusiasmo da parte dei sostenito… - LucaDColella : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Centrocampo, tutto su #Onyedika: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers https://t… - 64Anto : @M49liberorso Tutto questo mi dà speranza per il 25 settembre, anche se me ne lascia poca per la seconda stella al Milan ?? - AdolfoSpena : @bergomifabio Fabio stai ancora vedendo Milan Udinese? Hai già in programma la live di Atalanta Milan con la maglia… -