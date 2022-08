Meteo mercoledì: passaggio di forti temporali e grandine. Ecco dove (Di mercoledì 17 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Una saccatura atlantica si approfondirà nelle prossime 48 ore verso Francia e Penisola Iberica, erodendo l’anticiclone e pilotando una perturbazione che raggiungerà anche l’Italia. I suoi effetti si noteranno già nel corso di mercoledì con un deterioramento del tempo al Nordovest, dove giungeranno i primi rovesci e temporali nel corso della giornata, tendenti a divenire anche forti e ad estendersi lentamente verso est. A brevissima distanza seguirà un secondo impulso perturbato giovedì che determinerà una recrudescenza dell’instabilità al Nord, con temporali anche violenti e fenomeni in estensione a parte delle regioni centrali. Non verrà coinvolto il Sud, sempre sotto la protezione dell’anticiclone. La saccatura atlantica innescherà ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Una saccatura atlantica si approfondirà nelle prossime 48 ore verso Francia e Penisola Iberica, erodendo l’anticiclone e pilotando una perturbazione che raggiungerà anche l’Italia. I suoi effetti si noteranno già nel corso dicon un deterioramento del tempo al Norst,giungeranno i primi rovesci enel corso della giornata, tendenti a divenire anchee ad estendersi lentamente verso est. A brevissima distanza seguirà un secondo impulso perturbato giovedì che determinerà una recrudescenza dell’instabilità al Nord, conanche violenti e fenomeni in estensione a parte delle regioni centrali. Non verrà coinvolto il Sud, sempre sotto la protezione dell’anticiclone. La saccatura atlantica innescherà ...

