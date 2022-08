Meteo in Italia, nuova ondata di caldo africano: temperature fino a 43 gradi, le previsioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Prima il maltempo, che sembrava avesse dato un po’ di respiro, poi il ritorno del caldo che ora sta facendo di nuovo ‘capolino’ sull’Italia. Perché cambiano i nomi degli anticicloni, ma non la situazione: in questa settimana le temperature si alzeranno ancora una volta, il Paese dovrà fare i conti con l’ennesima ondata di caldo africano e i cittadini con picchi fino a 43°C in alcune zone. Torna il caldo africano in Italia Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, sorvegliate speciali saranno principalmente le regioni del Sud e le due Isole Maggiori, dove già da oggi il termometro toccherà i 43°C. Specie nel palermitano e nelle aree del siracusano. caldo in aumento anche sul resto del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Prima il maltempo, che sembrava avesse dato un po’ di respiro, poi il ritorno delche ora sta facendo di nuovo ‘capolino’ sull’. Perché cambiano i nomi degli anticicloni, ma non la situazione: in questa settimana lesi alzeranno ancora una volta, il Paese dovrà fare i conti con l’ennesimadie i cittadini con picchia 43°C in alcune zone. Torna ilinCome spiegano gli esperti de Il.it, sorvegliate speciali saranno principalmente le regioni del Sud e le due Isole Maggiori, dove già da oggi il termometro toccherà i 43°C. Specie nel palermitano e nelle aree del siracusano.in aumento anche sul resto del ...

