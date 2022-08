Mercoledì di Tim Burton, ecco trailer e prime foto della famiglia Addams di Netflix (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il trailer di Mercoledì, la nuova serie tv Netflix di Tim Burton con Jenna Ortega, e le prime foto della famiglia Addams con Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzmán in quelli di Gomez Dopo il teaser, rilasciato oggi il trailer di Mercoledì, l’attesissima nuova serie tv dalla mente del visionario regista Tim Burton, in arrivo questo autunno su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La storia La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ildi, la nuova serie tvdi Timcon Jenna Ortega, e lecon Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzmán in quelli di Gomez Dopo il teaser, rilasciato oggi ildi, l’attesissima nuova serie tv dalla mente del visionario regista Tim, in arrivo questo autunno su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La storia La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni dicome studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri ...

