Mercato Milan, il mediano può arrivare dal campionato danese: le ultime (Di mercoledì 17 agosto 2022) A due settimane dalla fine del Mercato, Maldini e Massara sono ancora alla ricerca di un mediano da regalare a Stefano Pioli per completare il reparto. Sfumati diversi obiettivi, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe ora deciso di puntare tutto su Raphael Onyedika, uno dei migliori talenti del campionato danese. “Esplosività e intelligenza” sono i parametri che proprio l’allenatore dei rossoneri, parlando del rinforzo che avrebbe voluto a centrocampo, aveva svelato in un’intervista al medesimo quotidiano e il nigeriano in forze al Midtjylland ha già dimostrato di rispettarli entrambi. Milan Onyedika Midtjylland A questo, si unisce la sua compatibilità con la “linea verde” seguita ultimamente dal club rossonero, i cui colpi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) A due settimane dalla fine del, Maldini e Massara sono ancora alla ricerca di unda regalare a Stefano Pioli per completare il reparto. Sfumati diversi obiettivi, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ilavrebbe ora deciso di puntare tutto su Raphael Onyedika, uno dei migliori talenti del. “Esplosività e intelligenza” sono i parametri che proprio l’allenatore dei rossoneri, parlando del rinforzo che avrebbe voluto a centrocampo, aveva svelato in un’intervista al medesimo quotidiano e il nigeriano in forze al Midtjylland ha già dimostrato di rispettarli entrambi.Onyedika Midtjylland A questo, si unisce la sua compatibilità con la “linea verde” seguita ultimamente dal club rossonero, i cui colpi ...

