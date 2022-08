MERCATO MILAN E TOP NEWS – Spunta Pulisic. Offerta per Onyedika (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le ultime di MERCATO e le Top NEWS di oggi sul MILAN. Si fa sul serio per Raphael Onyedika, intanto Spunta l'idea Christian Pulisic Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le ultime die le Topdi oggi sul. Si fa sul serio per Raphael, intantol'idea Christian

Gazzetta_it : Settimana chiave per l'arrivo di #Diallo Ma il #Milan non farà follie #calciomercato - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - Milannews24_com : Il #WestHam si defila per #Diallo ?? - infoitsport : Milan, il mercato non è finito: chi c’è in pole per la difesa e il punto sul centrocampo - infoitsport : Mercato Milan / Diallo sì, ma c’è una novità: “Pronta offerta da 15 milioni per…” -