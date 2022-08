Mentre Seul vuole riaprire i negoziati | Kim Jong-un lancia due nuovi missili

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 agosto 2022) In un clima di tensione arriva un nuovo teststico da parte della Corea del Nord che hato dueda crociera verso il Mar Giallo, tra la costa cinese e la penisola coreana. A riferire il primo test in diverse settimane è l’agenzia stampa sudcoreana Yonhap, sulla base di fonti della Difesa della Corea del Sud non rese note. “Stamattina presto, abbiamo rilevato che la Corea del Nord hato dueda crociera nel mare occidentale da Onchon, nella provincia di Pyongan meridionale”, ha detto un funzionario del ministero della Difesa. Il lancio avviene nel centesimo giorno di insediamento del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol che si è detto aperto auna via diplomatica aitra le due Coree. Al momento le autorità militari di ...