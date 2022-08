(Di mercoledì 17 agosto 2022) Scontro totale negli studi di Omnibus su La7. Ancora una volta l'oggetto del contendere è stata Giorgia Meloni e le sue presunte nostalgie del passato. Matteodel Pd è andato subito all'attacco: "Per la prima volta - ha detto- la coalizione di centrodestra è guidata da un partito e da un leader che rivendica l'Msi". A quel punto è intervenuto Fabioche ha precisato come stanno realmente le cose. Ha anche esortato l'esponente dem a essere più. "Stai dicendo ancora una volta delle cose prive di fondamento - ha risposto Fabio- Il Pd farebbe bene a tacere su alcuni argomenti e ad essere più". La situazione in studio è diventata molto tesa ed è dovuto intervenire il conduttore per ristabilire la calma. L'episodio dimostra ancora una ...

tempoweb : 'Meglio rimanere sobrio'. Così #Rampelli ammutolisce #Ricci #17agosto #omnibus #iltempoquotidiano… - fbauschan : @mirkonicolino Ma gli conviene rimanere là, è partito benissimo e sta andando meglio che a Torino. La sua reputazio… - Fredditwer : @christianrocca Era meglio rimanere pannelliano cumpà - La7tv : #omnibus Botta e risposta Ricci-Rampelli sulle critiche a Giorgia Meloni - boletusatanas : @boni_castellane gli esperti di riferimento del cdx sono della risma della ronzulli. se li presentano perdono il 3… -

ReggioToday

... sappiate che sviluppatori che vivono e stannocreano giochi migliori e finalmente lo stanno ... Mettere insieme un'opera come Horizon: Forbidden West o Elden Ring , pertra i giganti ......nei luoghi di cui sei innamorato' 'La 'Rimessa' è il luogo in cui riesco a concentrarmie ... Naturlamente l'ho usato in quelle partite in cui sono stato costretto aa casa, come la ... Mantenere la linea in estate: ecco perché dormire aiuta a non prendere peso Dal piano regolatore degli anni Sessanta a quello degli anni Duemila sono decine i progetti che non sono stati attuati ...