Meghan Markle non sopporta Katy Perry: “Sono vicine di casa ma c’è tensione” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non soltanto Kate Middleton, tra le ‘nemiche’ giurate di Meghan Markle pare ci sia anche una tra le popstar più famose al mondo. Secondo il Daily Star la duchessa di Sussex ‘non sopporta’ Katy Perry. Una fonte vicina all’attrice di Suits ha rivelato al tabloid britannico che la Markle non avrebbe perdonato alla cantante di Roar una frase pronunciata nel 2018 sul suo abito da sposa. “Orlando è molto amichevole nei confronti di Harry e Meghan. Sono in ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa. Le cose non Sono altrettanto buone tra Katy Perry e Meghan. Tra le due c’è tensione e la cosa ha a che fare con ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non soltanto Kate Middleton, tra le ‘nemiche’ giurate dipare ci sia anche una tra le popstar più famose al mondo. Secondo il Daily Star la duchessa di Sussex ‘non. Una fonte vicina all’attrice di Suits ha rivelato al tabloid britannico che lanon avrebbe perdonato alla cantante di Roar una frase pronunciata nel 2018 sul suo abito da sposa. “Orlando è molto amichevole nei confronti di Harry ein ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa. Le cose nonaltrettanto buone tra. Tra le due c’èe la cosa ha a che fare con ...

vogue_italia : State cercando ispirazione haistyle per i vostri prossimi eventi? Ecco le acconciature più belle di Meghan Markle,… - infoitcultura : Il Principe Harry e Meghan Markle ci ripensano? 'Torneranno a Londra a breve' - fashiongenus : Harry d'Inghilterra e Meghan Markle tornano a Londra (ma non per incontrare la regina Elisabetta)… - VanityFairIt : I duchi di Sussex sono attesi il prossimo mese in Europa per impegni legati alle loro attività di beneficenza. Ma n… - infoitcultura : Harry d'Inghilterra e Meghan Markle tornano a Londra (ma non per incontrare la regina Elisabetta) -