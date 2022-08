Maxi perdita da 12 miliardi per il gruppo tedesco Uniper dopo il taglio del gas russo. Ma da ottobre pagheranno i clienti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il gruppo energetico tedesco Uniper affonda in borsa dopo la diffusione dei dati semestrali che segnano una perdita di 12 miliardi di euro. La metà del rosso (6,5 miliardi) è riconducibile ai forti tagli alle forniture decisi dalla Russia di cui il gruppo è uno dei principali clienti. Dovendo poi rifornire imprese e famiglie tedesche, il gruppo è costretto a reperire sul mercato il gas che non riceve più da Mosca. Ma con le quotazioni attuali i costi per la società esplodono. In teoria Uniper non può ricaricare i maggiori costi su contratti con la clientela che prevedono un prezzo bloccato per un determinato periodo. A tal fine è però intervenuto il governo tedesco approvando una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilenergeticoaffonda in borsala diffusione dei dati semestrali che segnano unadi 12di euro. La metà del rosso (6,5) è riconducibile ai forti tagli alle forniture decisi dalla Russia di cui ilè uno dei principali. Dovendo poi rifornire imprese e famiglie tedesche, ilè costretto a reperire sul mercato il gas che non riceve più da Mosca. Ma con le quotazioni attuali i costi per la società esplodono. In teorianon può ricaricare i maggiori costi su contratti con la clientela che prevedono un prezzo bloccato per un determinato periodo. A tal fine è però intervenuto il governoapprovando una ...

