Masters 1000 Cincinnati 2022, tante sorprese: out Ruud, Hurkacz e Kyrgios. Tsitsipas c'è (Di mercoledì 17 agosto 2022) I match di secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2022 hanno illuminato gli Stati Uniti, regalando varie sorprese e alcune rilevanti affermazioni. Tra i risultati inaspettati, da segnalare le uscite di scena di Casper Ruud, Hubert Hurkacz e Nick Kyrgios; il norvegese ha subito le gesta del giovane beniamino di casa Ben Shelton, abile a chiudere la pratica con un significativo 6-3, 6-3. Il polacco e l'australiano, invece, dal canto loro, hanno ceduto rispettivamente a John Isner per 7-6(5), (5)6-7, 7-2 e Taylor Fritz per 6-3, 6-2. Statunitensi alla ribalta nel corso della giornata di riferimento, mentre i grandi talenti…hanno deluso le attese. Vi sono però alcuni alibi a 'giustificare' parzialmente i tennisti sopra presi in causa, tutti infatti ...

